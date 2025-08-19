Samu sofreu uma rotura muscular na face anterior da coxa esquerda, segundo apurou o Maisfutebol.

O avançado do FC Porto saiu em lágrimas à passagem do minuto 30 do duelo frente ao Gil Vicente quando os dragões já venciam por 1-0.

Com esta lesão é certo que o espanhol vai falhar o próximo duelo do FC Porto frente ao Casa Pia para o campeonato e o Clássico contra o Sporting está em risco.

Esta temporada o avançado espanhol leva já dois golos em duas partidas.