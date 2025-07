O FC Porto oficializou a compra da restante percentagem do passe de Samu e detém agora 100 por cento dos direitos do jogador.

Ao adquirir os restantes 35 por cento do passe do avançado espanhol, Samu passa a ser o jogador mais caro na história do futebol português, com uma transferência total de 32 milhões de euros.

(em atualização)