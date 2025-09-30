Samu fez treino de recuperação esta manhã no Olival e as queixas do avançado espanhol em Arouca não terão passado de um susto.

O FC Porto informou que o avançado espanhol realizou trabalhos de recuperação com os restantes jogadores que participaram na partida de segunda-feira. O avançado ficou queixoso do joelho direito e foi substituído ao intervalo, por precaução. Já no banco, Samu fez gelo, mas ao que tudo indica estará apto para o duelo de quinta-feira com o Estrela Vermelha, na Liga Europa.

Outra novidade nos dragões foi o regresso de Nehuén Pérez ao Olival. Ainda lesionado, o central argentino voltou ao centro de treinos para dar início ao plano de fisioterapia, enquanto o avançado Luuk de Jong fez tratamento.

De volta à 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 💙



Nehuén Pérez deu início à fase de reabilitação no Olival com o sorriso de sempre 🤩💪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/oQXbMOr5Je — FC Porto (@FCPorto) September 30, 2025

Francesco Farioli contou com dez jogadores da equipa B no treino desta manhã: Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Silva, Gabriel Brás, Pedro Lima, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Bernardo Lima, Ángel Alarcón e André Miranda.

O FC Porto volta a treinar às 13h00 de quarta-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Após a sessão, às 14h30, Farioli vai projetar o jogo com o Estrela Vermelha em conferência de imprensa, ao lado de um jogador dos portistas.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?