FC Porto: Samu operado com sucesso ao joelho direito
Cirurgia decorreu em Madrid e o avançado vai iniciar a recuperação no Olival
Samu já foi operado à rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, informou o FC Porto, esta quarta-feira.
Segundo os dragões, a cirurgia decorreu com sucesso em Madrid «e esteve a cargo do Dr. Manuel Leyes - em articulação direta e com acompanhamento permanente da equipa médica do FC Porto».
O avançado espanhol vai agora inicial o habitual processo de recuperação no Olival e não joga mais esta época.
O jogador do FC Porto, recorde-se, lesionou-se no Clássico com o Sporting, a 9 de fevereiro. O avançado de 21 anos somava 20 golos em 32 jogos esta temporada.
