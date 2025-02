O avançado do FC Porto, Samu, reconheceu a importância do jogo com a Roma no Estádio do Dragão, para a 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mostrando-se ainda feliz por representar o que é para si «o melhor de Portugal» e por realizar um sonho de menino, na primeira experiência fora de Espanha.

«Vai ser um jogo muito importante para nós e para eles também. Será complicado, mas vamos dar o máximo para conseguir vencer e proporcionar uma alegria aos adeptos», disse, em declarações à UEFA, publicadas esta segunda-feira.

Samu falou ainda do sonho que já cumpriu pelo FC Porto. «É a minha primeira experiência longe de casa. Estou num clube muito relevante no contexto europeu e sinto-me muito feliz por representar um clube tão importante na Europa, o melhor de Portugal. É uma honra representar o FC Porto. Poder ser um goleador num grande clube europeu... sonhei com isto toda a minha vida. É um sonho tornado realidade. Sempre quis ser o melhor e ajudar a equipa de qualquer forma. Para ser honesto, estou mesmo muito feliz», referiu Samu, que já leva 18 golos pelo FC Porto, dizendo que o que marcou contra o Manchester United é o mais especial.

«Olhando para o contexto e para o adversário, diria que foi o meu segundo golo contra o Manchester United, numa grande jogada coletiva. Infelizmente não foi suficiente para ganharmos o jogo, mas irei recordá-lo para sempre porque foi um golo muito bonito», concluiu, em alusão ao empate 3-3 na fase de liga da Liga Europa.

O camisola 9 dos dragões disse que só tem sucesso graças à ajuda que teve dos colegas na integração na equipa. «Penso que me integrei muito bem na equipa, muito graças à ajuda dos meus companheiros e da equipa técnica. Tem sido um esforço coletivo que me permite ser melhor jogador e melhor pessoa todos os dias», atirou, reforçando a amizade que tem com Rodrigo Mora.

«A nossa amizade não começou num dia específico, mas sim à medida que o tempo foi passando. São muitas horas juntos, nos treinos e nos jogos, e penso que temos uma relação próxima. Não aconteceu de repente, foi algo que o tempo construiu. No Verão tinha visto um jogo dele no Euro sub-17, por isso sabia quem era, mas nunca tínhamos falado antes. A fotografia que tenho a levantá-lo foi um momento de grande felicidade para mim, fiquei muito feliz com a minha exibição nesse jogo e ele é um jogador com imenso talento», disse.

A estreia no estádio do dragão foi especial para Samu, tendo-se estreado ali a marcar pelos dragões, num golo decisivo que garantiu a vitória sobre o Farense por 2-1. «Foi um dia muito especial para mim. Foi o meu primeiro jogo no Estádio do Dragão e tinha lá muitos amigos e família. Fiquei muito feliz, principalmente por termos conseguido ganhar», proferiu o avançado.