Samu recebeu uma mensagem que confessou não estar à espera. O avançado do FC Porto, recorde-se, sofreu uma grave lesão e está fora até ao final da temporada.

Luísa, adepta dos dragões que tem uma história especial com o espanhol, fez questão de deixar uma mensagem. «Força, Samu. Lembra-te: cair faz parte, levantar é escolha», disse a adepta que já teve um golo dedicado por Samu.

«Olá, Luísa. Muito obrigado pela tua mensagem. Há pouco tempo eu dei-te força e agora ver que tu me dás força é muito importante para mim neste momento que é complicado. Afinal uma família serve para isto. Muito obrigado, não estava à espera. Estamos juntos neste caminho. Força, Luísa», respondeu Samu, num vídeo publicado pelo FC Porto.

No final, o avançado fez o festejo que a «pequena Luísa» tinha pedido em janeiro deste ano.