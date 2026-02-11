O FC Porto e vários jogadores do plantel deixaram mensagens públicas de força ao avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade no jogo ante o Sporting, na noite de segunda-feira.

«A chama do Dragão arde mais forte na adversidade. A Famiglia Portista está contigo, Samu», referiu o FC Porto, na manhã desta quarta-feira, através das redes sociais.

O guarda-redes e internacional português, Diogo Costa, escreveu um «vais voltar mais forte», na rede social Instagram, na qual outros colegas do plantel deixaram palavras de apoio ao atacante dos dragões.

«Juntos», escreveu Rodrigo Mora, português que tem uma ligação especial a Samu no plantel portista.

Entre os colegas de posição, o também lesionado Luuk de Jong escreveu: «Estamos contigo, Samu». Terem Moffi, recente reforço do FC Porto, no mercado de inverno, deixou também uma mensagem. «Que Deus esteja contigo», pode ler-se, na sua conta oficial no Instagram.

Uma das mensagens mais tocantes e longas foi a do compatriota Borja Sainz. «Neste momento, não há palavras que resolvam nada e o futebol é o que menos importa. Toca-te parar por uns tempos, irmão. Sei que não é fácil, mas também sei que vais voltar, porque conheço-te, porque sei como trabalhas e porque a tua cabeça é tão forte como as tuas pernas», começou por referir o extremo. «Estarei aqui para dar-te um empurrão quando for preciso e para estar ao teu lado em todo o processo. Isto não te define, é só mais uma etapa do caminho que Deus coloca à tua frente. Estamos contigo, irmão. Sempre», concluiu.

«Estamos contigo, meu irmão», referiu Jan Bednarek. «Juntos, irmão», apontou também Pablo Rosario.

Samu sofreu uma entorse no joelho direito com lesão de ligamento cruzado anterior e, na terça-feira, também já tinha reagido publicamente à lesão, referindo que segunda-feira foi «o dia mais azarado» da sua carreira.