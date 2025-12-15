Samu, avançado do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [3-1] diante do Estrela da Amadora. O espanhol comentou a situação do golo duvidoso.

O terceiro golo é de Samu

«Terceiro golo é de quem? Eu toquei na bola. Muito feliz pela vitória, sobretudo. Dar graças à equipa pelo esforço que teve. Seguimos para cima.»