FC Porto
Há 1h e 23min
Samu comenta o golo confuso: «Eu toquei na bola»
Avançado do FC Porto acredita que o terceiro dos dragões deve ser-lhe atribuído
TR
Avançado do FC Porto acredita que o terceiro dos dragões deve ser-lhe atribuído
TR
Samu, avançado do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [3-1] diante do Estrela da Amadora. O espanhol comentou a situação do golo duvidoso.
O terceiro golo é de Samu
«Terceiro golo é de quem? Eu toquei na bola. Muito feliz pela vitória, sobretudo. Dar graças à equipa pelo esforço que teve. Seguimos para cima.»
Continuar a ler
TAGS: FC Porto Samu Golo Estrela Amadora Liga
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS