Samu foi um dos reforços sonantes do FC Porto no último verão e está a corresponder às expectativas, com 12 golos marcados em 13 jogos. O avançado espanhol era uma das grandes apostas de André Villas-Boas, que fez muita força para contratá-lo ao Atlético Madrid.

«O presidente ficou lá em Madrid e disse que não iria embora sem me contratar. Afinal, o que um jogador precisa é que demonstrem confiança, que tenham confiança nele. Estou muito feliz, estou encantado com o clube, com as pessoas, com os adeptos e estou super feliz com a forma como me receberam e como as coisas me estão a sair», confessou o jogador de 20 anos, em entrevista ao Relevo.

Samu estreou-se recentemente com a camisola da seleção principal de Espanha e voltou às origens, as instalações do modesto Nervión, na região de Sevilha, para lembrar a adolescência.

«Também foi muito sofrimento, para ser sincero. Vim muitas vezes de autocarro e cheguei muito tarde a casa. Estou muito agradecido ao Nervión pela forma como me ajudou. Sempre que eu conseguir algo na minha carreira no futebol, lembrar-me-ei ainda mais de toda a minha jornada até este ponto», confessou.