Aos 17 anos, Rodrigo Mora já tem muita personalidade. E isso vê-se não só pelos golos e exibições que tem assinado, como também pela forma como se relaciona com os colegas.

A relação de amizade entre Mora e Samu Aghehowa é cada vez mais visível e no final do jogo com o Boavista o médio ofensivo foi visto a fazer troça do avançado.

É que Samu marcou dois golos, mas Mora é que foi nomeado homem-do-jogo. Pelo segundo jogo consecutivo. Facto que levou o português a picar o espanhol: «Duas vezes, o Samu não consegue», disse. Samu ainda esbracejou, justificando-se com os golos marcados.

Veja o vídeo partilhado pelo FC Porto: