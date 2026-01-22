Após o apito final no Viktoria Plzen-FC Porto, que terminou com empate a um golo, o avançado dos dragões, Samu, mostrou-se descontente com a noite vivida em solo checo, no jogo da sétima jornada da fase de liga da Liga Europa.

O espanhol saiu do relvado triste e em lágrimas, com mãos e camisola no rosto, num jogo em que desperdiçou um penálti. O lance, mesmo antes do intervalo, daria o empate aos dragões, após a expulsão de Vydra, mas Samu rematou ao lado.

Entre a tristeza evidenciada, Samu foi abraçado por jogadores e elementos da equipa técnica do FC Porto, que lhe deixaram algumas palavras face ao momento e ao desfecho do jogo.

Deniz Gül conseguiria, por fim, ao minuto 90, fazer o 1-1, valendo um ponto para a equipa treinada por Francesco Farioli. Lukás Cerv tinha dado vantagem ao Viktoria Plzen, ao minuto seis.