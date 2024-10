O impacto de Samu no FC Porto tem sido assunto em Espanha, em particular pela saída do Atlético de Madrid.

O jogador acusou Simeone de nunca lhe ter falado numa possível continuidade e entretanto o técnico «colchonero» afirmou que enviou uma mensagem no final de junho a dizer que queria sair.

Vítor Bruno acabou por ser confrontado pelas duas versões, mas descartou qualquer polémica.

«O Samu regressou apenas hoje ao trabalho. Tive tempo de apenas me cruzar com ele no balneário e até brinquei com o que ele disse numa entrevista sobre mim, de que eu era o chefe. “Jefe, yo?” E ele disse-me: “Si, tu eres el boss”. Falámos ali durante 15 segundos e nem tocámos qualquer outro assunto. Mas interessa-me olhar para ele como jogador do FC Porto, não como ex-jogador do Atlético de Madrid», começou por afirmar o técnico portista na conferência de imprensa desta tarde no Dragão, em que foi ainda questionado sobre um eventual receio em perder o goleador já no mercado de janeiro: «Tudo o que é passado não recuperamos. O futuro não o conhecemos. Sabemos que temos de viver o presente e é aquilo que eu quero, que o Samu viva o presente, sinta o momento, que tenha um lado mais adaptativo. De ser moldável, que vista uma pele diferente quando o jogo precisa. Além de ser o Samu goleador que toda a gente agora vê.»

O FC Porto defronta o Sintrense este domingo, no Estádio da Reboleira, a partir das 17 horas. Poderá acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.