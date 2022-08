O FC Porto definiu Samuel Portugal como o eleito para suceder a Marchesín na baliza azul e branca e o guarda-redes do Portimonense prepara-se para reforçar os campeões nacionais, assinando um contrato válido até 2027.

As negociações avançaram nas últimas horas, na véspera do encerramento do mercado de transferências em Portugal. O acordo deverá envolver uma verba a rondar os quatro milhões de euros.

Aos 28 anos, Samuel Portugal ruma ao Estádio do Dragão para rivalizar com Diogo Costa, Cláudio Ramos e o jovem Francisco Meixedo.

Mais experiente e com forte presença na baliza (1,88m/84 kgs), o brasileiro é encarado como uma alternativa válida para a baliza portista, após duas temporadas de grande nível no Portimonense.

Samuel Portugal chegou ao clube brasileiro no início de 2019 e agarrou a titularidade no ano seguinte, contribuindo para a permanência da equipa no escalão principal. Agora, está a um passo da mudança para o FC Porto.