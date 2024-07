O FC Porto venceu este sábado a Sanjoanense, por 4-0, no primeiro jogo de pré-época sob o comando de Vítor Bruno, que curiosamente teve a só golos apontados por jogadores espanhóis.

Fran Navarro abriu o marcador para os dragões, com Toni Martínez e Iván Jaime, que bisou, a fazerem os restantes golos no jogo que decorreu esta manhã à porta fechada no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Vítor Bruno utilizou os seguintes jogadores: Cláudio Ramos, João Mário, Gabriel Brás, David Carmo, Martim Cunha, Alan Varela, André Franco, Romário Baró, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Fran Navarro, Samuel Portugal, Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Fábio Cardoso, Otávio, Zé Pedro, Galeno, Marko Grujic, Nico González, Gonçalo Sousa, Vasco Sousa, Rodrigo Mora, Iván Jaime e Toni Martínez.



Marcano, que fez trabalho de ginásio e tratamento, e Zaidu, que fez treino condicionado, continuam a fazer parte do boletim clínico.

Diogo Costa e Francisco Conceição (Portugal), Wendell, Pepê e Evanilson (Brasil) e Eustáquio (Canadá) estão ausentes ao serviço das respetivas seleções.

Antes de seguir para estágio, na Áustria, o FC Porto vai fazer mais dois jogos à porta fechada, no Olival. Recebe o Desp. Chaves, no dia 10, e o Nacional da Madeira, no dia 13.