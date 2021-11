Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 3-0, no estádio de São Miguel, nos Açores, a contar para a 11.º jornada da I Liga de futebol, frente ao Santa Clara:

“[O golo] Aconteceu perto do final da primeira parte, mas podia ter acontecido antes. Tivemos situações para concluir de outra forma. No processo ofensivo chegamos bastantes vezes ao último terço, mas faltou isso [concluir].

Em muitos momentos da primeira parte reagimos bem à perda e estivemos atentos ao nosso equilíbrio defensivo. Sabíamos que o Santa Clara, nas transições defesa-ataque, é uma equipa que podia causar perigo nestes momentos. Penso que o Santa Clara teve três remates ao longo do jogo, um enquadrado, sem nunca criar grande perigo.

Entrámos na segunda parte muito bem, com o Santa Clara sempre competente a defender, mas fizemos o golo, numa execução fantástica. A partir daí, foi irmos à procura do terceiro e, no fundo, matar o jogo. Foi o que aconteceu.

Os jogadores estão de parabéns, não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que foram entrando no jogo e todos os outros que não participaram, porque temos um grupo que me dá essa alegria e esse prazer de trabalhar.

Acho que foi um jogo consistente da nossa parte. O Santa Clara é uma boa equipa, com boas individualidades, mas apanhou aqui um FC Porto forte, onde não há margem para dúvidas da nossa vitória. Se tivéssemos feito mais um golo ou outro, ninguém se escandalizaria.»