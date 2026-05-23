O FC Porto tem encaminhada a contratação de João Afonso, jovem guarda-redes do Santa Clara, confirmou o Maisfutebol.

A SAD do FC Porto, tal como avançado pela imprensa nacional, vai investir cerca de 4 milhões de euros (com objetivos incluídos) para garantir o jovem de 19 anos. Recentemente, o Sporting tentou contratar João Afonso, mas o Santa Clara rejeitou a proposta, que era inferior a 1 milhão.

O jovem açoriano estreou-se esta temporada na Liga, depois de se destacar nos sub-23. João Afonso fez dois jogos sob o comando de Petit, o último dos quais no Dragão, na derradeira ronda do campeonato.

O guardião é internacional jovem português e integra a convocatória para o Torneio de Toulon.