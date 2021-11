Luis Díaz isolou-se neste domingo como melhor marcador da Liga, com nove golos apontados, depois no bis nos Açores diante do Santa Clara.

O colombiano já liderava a lista, mas na companhia de Taremi e de Banza, que também marcou dois golos nesta 11.ª jornada, mas agora fica no topo sozinho.

Fran Navarro, avançado espanhol do Gil Vicente, tem seis golos marcados, menos um do que Taremi e Banza.