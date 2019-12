Declarações de Pepe, jogador do FC Porto, na flash interview da RTP, após o triunfo sobre o Santa Clara que vale o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal:

«Na primeira parte poderíamos ter saído com uma vantagem mais alargada. Infelizmente, com as condições do tempo, a segunda parte não se jogou da maneira que queríamos. Mas a equipa respondeu bem, lutou quando tinha que lutar, unimo-nos dentro de campo as nossas forças para conseguir essa vitória e estamos de parabéns. Choveu bastante. Dar uma palavra aos nossos adeptos que estiveram aqui hoje. Com tudo o que aconteceu, estradas cortadas e alagamentos, essa vitória é para eles. Noite fria, chuvosa, vento e eles aqui a apoiar-nos. Há que tirar o chapéu para eles.»