Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sporttv no final da vitória por 3-0 no Açores, sobre o Santa Clara:

«Fizemos um jogo muito competente, depois de uma jornada europeia fantástica da nossa parte. Vir aos Açores é difícil, o Santa Clara organiza-se bem defensivamente, mas nós percebemos sempre como desmontar essa organização do adversário.

Chegámos muitas vezes à baliza do Santa Clara, rematámos muito, mas não definimos tão bem. O Luis Díaz definiu mal duas vezes, o Sérgio Oliveira falhou um remate que não costuma falha, o Otávio também falhou uma vez.

É verdade que algumas vezes perdemos a bola em zonas interiores, mas tirando isso o Santa Clara não nos criou mais problemas. No início da segunda parte um grande golo do Luis Díaz, o passe do Otávio e a finalização do Luis Díaz, foi tudo muito bem feito, muito bonito.

Hoje era o quarto dia e notava-se que havia uma alegria muito boa de toda a gente que entrava, houve uma atitude muito boa de todas a gente e isso é que eu quero destacar.

A evolução da equipa e dos jogadores é normal. Temos muitos jovens, temos uma equipa que nos dá a possibilidade de a potenciar e estamos a criar um grupo muitíssimo forte. Temos de dar continuidade a isto. Hoje só fizemos a nossa obrigação. Se queremos ser campeões, temos de ganhar jogos como este, é a nossa obrigação.»