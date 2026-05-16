FC Porto
Há 1h e 15min
VÍDEO: a guarda de honra do Santa Clara ao campeão FC Porto no Dragão
Antes do apito inicial do jogo da última jornada da Liga
Estádio do Dragão, Porto
Antes do apito inicial do jogo da última jornada da Liga
Estádio do Dragão, Porto
Antes do apito inicial do FC Porto-Santa Clara deste sábado, a equipa açoriana fez guarda de honra à equipa azul e branca, campeã nacional de 2025/26.
Os jogadores titulares e suplentes do Santa Clara posicionaram-se junto à entrada no relvado e fizeram um corredor para agraciar a equipa treinada por Francesco Farioli, num momento que teve troca de cumprimentos entre as partes.
Nas bancadas houve aplausos por parte dos adeptos.
A entrada da equipa do FC Porto em campo também trouxe uma novidade. A equipa azul e branca vai alinhar, neste jogo, com o equipamento para a época 2026/27.
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