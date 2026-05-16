Antes do apito inicial do FC Porto-Santa Clara deste sábado, a equipa açoriana fez guarda de honra à equipa azul e branca, campeã nacional de 2025/26.

Os jogadores titulares e suplentes do Santa Clara posicionaram-se junto à entrada no relvado e fizeram um corredor para agraciar a equipa treinada por Francesco Farioli, num momento que teve troca de cumprimentos entre as partes.

Nas bancadas houve aplausos por parte dos adeptos.

A entrada da equipa do FC Porto em campo também trouxe uma novidade. A equipa azul e branca vai alinhar, neste jogo, com o equipamento para a época 2026/27.

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