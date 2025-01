Porque o futebol só tem graça se for vivido como ele realmente é, como um espetáculo para divertir e entreter, vale a pena olhar para o momento de humor de dois açorianos no Porto.

O vídeo foi gravado no centro comercial Alameda, mesmo ao lado do Estádio do Dragão, no final do empate entre o FC Porto e o Santa Clara deste domingo.

Depois de Galeno ter falhado duas grandes penalidades, Valquírio Barcelos e Pedro Pacheco mostram como se bate um penálti. Ok, certo, não é bem esses penáltis, mas também vale.