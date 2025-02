O avançado Gabriel Veron foi emprestado pelo FC Porto ao Santos, anunciaram os dragões.

O empréstimo, tal como o Maisfutebol escreveu, é válido até ao final de 2025 e o clube brasileiro fica com opção de compra por 80 por cento dos direitos económicos do jogador por cinco milhões de euros. O jogador de 22 anos custou pouco mais de dez milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos, quando foi contratado ao Palmeiras, em 2022.

No ano passado, Veron esteve emprestado ao Cruzeiro e apontou seis golos em 37 jogos, mas a «Raposa» não quis acionar a opção de compra de dez milhões de euros. Agora, vai ser orientado pelo português Pedro Caixinha no «Peixe», que no plantel também conta com o ex-FC Porto Tiquinho Soares e Neymar.

Vale lembrar que o contrato de Veron com o FC Porto é válido até junho de 2027.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências