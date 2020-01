O Benfica utilizou a habitual «newsletter» para explicar o convite, para uma visita ao centro de treinos do Seixal, que foi endereçado ao juiz ao qual foi atribuído (por sorteio) o denominado «processo dos e-mails».

Em junho de 2019 o Tribunal da Comarca do Porto condenou a SAD do FC Porto e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, a pagar uma indemnização de aproximadamente dois milhões de euros, por divulgação de e-mails do Benfica no Porto Canal.

Foi apresentado um recurso para o Tribunal da Relação do Porto, que em sorteio calhou ao juiz desembargador Eduardo Pires, que no entanto pediu escusa.

De acordo com uma notícia publicada pelo jornal «Público», o referido juiz justificou este pedido com a circunstância de ser sócio benfiquista desde 1968 (recebeu a «Águia de Ouro» no ano passado), com lugar cativo no estádio.

Eduardo Pires ainda assumiu que, em dezembro, já depois de atribuído o processo por sorteio, recebeu um convite para visitar o centro de treinos do Seixal, algo que decidiu declinar.

Agora, na «newsletter», o Benfica argumenta que a direção entendeu que deveria ser dada a oportunidade a todos os sócios de conhecerem o centro de treinos, numa iniciativa que «arrancou em setembro», e para a qual «foi definido o critério da antiguidade para ordenar os convites, começando pelos mais antigos».

«Estes convites foram da responsabilidade do departamento de relações públicas, através do call center», garante ainda o texto, que depois avança com os números da iniciativa.

«Até ontem [ndr. segunda-feira, 20 de janeiro] já tinham sido contactados 14 786 associados, dos quais 7435 foram atendidos. Destes, houve 2416 que confirmaram o seu interesse e disponibilidade para efetuarem a visita, entre os quais 1430, divididos em 42 grupos, já conheceram o Benfica Campus por dentro», acrescenta.

O Benfica explica ainda que o Estádio da Luz é o habitual ponto de encontro para estas visitas, e que depois os sócios são transportados para o Seixal num autocarro do clube, para depois serem conduzidos pelos relvados, bancadas, balneários, zonas de lazer, cantinas, áreas de musculação e recuperação física, etc.