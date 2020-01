Francisco Seixas da Costa vai a julgamento por difamação agravada a Sérgio Conceição.

O diplomata, que já foi secretário de Estado e embaixador na ONU, vai responder em tribunal depois de, em março de 2019, ter chamado «javardo» ao treinador do FC Porto numa publicação no Twitter, segundo avançou o jornal O Jogo e entretanto confirmou pelo Maisfutebol.

Seixas da Costa chegou a apagar a publicação e a referir-se ao assunto no seu blogue. «Confesso que, de há muito, me desagrada bastante o modo como figuras de relevo do nosso futebol se comportam em público, dando mostra de uma imensa falta de respeito pelos adversários, servindo de exemplos negativos que ajudam à degradação do nosso futebol [...] Mas não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes», escreveu.

Por sua vez, na única ocasião em que se referiu ao tema, Sérgio Conceição afirmou em conferência de imprensa: «Temos de pôr na balança os fala-barato e os verdadeiros embaixadores.»

O caso, porém, não ficou por aí e agora irá chegar a tribunal.