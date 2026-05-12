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Há 21 min
FC Porto quer Fofana em definitivo, mas aguarda definição do Rennes sobre a próxima época
Médio costa-marfinense tem contrato válido com o emblema francês até junho de 2029
Médio costa-marfinense tem contrato válido com o emblema francês até junho de 2029
O FC Porto tem interesse na contratação em definitivo de Seko Fofana, mas, segundo apurou o Maisfutebol, ainda aguarda uma posição concreta do Rennes para abrir negociação.
Para decidir o futuro do internacional costa-marfinense, a equipa francesa quer antes ter a segurança dos planos para a próxima época. Ou seja, se vai jogar a Liga Europa ou a Liga dos Campeões de 2026/27.
Apesar do compasso de espera na estrutura da SAD dos dragões, a intenção de continuar com o médio de 31 anos já é um assunto forte internamente. O desejo, aliás, é mútuo.
Emprestado ao FC Porto pelo Rennes, com quem tem contrato até junho de 2029, Seko Fofana chegou à Invicta em janeiro e, desde então, fez 18 jogos e anotou três golos.
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