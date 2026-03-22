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Há 21 min
FC Porto: Seko Fofana chamado à seleção da Costa do Marfim
Mais uma baixa para Farioli durante a próxima semana
Mais uma baixa para Farioli durante a próxima semana
Seko Fofana foi chamado pelo selecionador da Costa do Marfim para o duplo compromisso da equipa africana durante a próxima semana, na paragem internacional para seleções.
O médio de 30 anos vai disputar os particulares frente à Coreia do Sul (28 de março) e à Escócia (31 de março), ambos agendados para Inglaterra (Milton Keyes e Liverpool, respetivamente).
Seko Fofana junta-se assim a uma longa lista de jogadores chamados pelas respetivas seleções e que vão ser por isso baixa nos trabalhos do plantel de Francesco Farioli no Olival.
Internacionais:
- Diogo Costa e Rodrigo Mora (Portugal) *
- Seko Fofana (Costa do Marfim)
- Bednarek, Kiwior e Pietuszewski (Polónia)
- Deniz Gul (Turquia)
- Pablo Rosário (República Dominicana)
- Victor Froholdt (Dinamarca)
- Zaidu (Nigéria)
- Dominik Prpić (Croácia Sub-21)
* Rodrigo Mora deve ser dispensado
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