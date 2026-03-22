Seko Fofana foi chamado pelo selecionador da Costa do Marfim para o duplo compromisso da equipa africana durante a próxima semana, na paragem internacional para seleções.

O médio de 30 anos vai disputar os particulares frente à Coreia do Sul (28 de março) e à Escócia (31 de março), ambos agendados para Inglaterra (Milton Keyes e Liverpool, respetivamente).

Seko Fofana junta-se assim a uma longa lista de jogadores chamados pelas respetivas seleções e que vão ser por isso baixa nos trabalhos do plantel de Francesco Farioli no Olival.

Internacionais:

Diogo Costa e Rodrigo Mora (Portugal) *

Seko Fofana (Costa do Marfim)

Bednarek, Kiwior e Pietuszewski (Polónia)

Deniz Gul (Turquia)

Pablo Rosário (República Dominicana)

Victor Froholdt (Dinamarca)

Zaidu (Nigéria)

Dominik Prpić (Croácia Sub-21)

* Rodrigo Mora deve ser dispensado