O FC Porto está muito próximo de garantir a contratação de Seko Fofana, médio centro de 30 anos.

Trata-se de um interrnacional costa-marfinense, que atualmente representa o Rennes, da Liga Francesa, e que tem uma grande experiência também no futebol inglês e no futebol italiano.

Nesta altura, segundo foi possível confirmar, já existe até um princípio de acordo com o jogador.

O que falta, então? Falta apenas chegar a acordo com o Rennes, sendo que nesta altura a SAD azul e branca está em negociações com o clube francês, esperando atingir o entendimento também em breve.

Em cima da mesa está um empréstimo até final da temporada.

Seko Fofana cumpre a segunda temporada no Rennes, tendo na primeira metade da época realizado 12 jogos (sete como titular) e apontado um golo. Antes disso passou pelo futebol saudita, tendo representado o Al Nassr e Al Ettifaq.

No currículo conta ainda com passagens por Bastia, Lens, Udinense e Fulham, a nível sénior, tendo acabado a formação no Man. City.

Fofana é um jogador que se destaca pela capacidade física, sendo capaz de encher o campo entre as duas áreas, transmitindo agressividade e poderio ao futebol das equipas que representa.