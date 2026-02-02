Definindo-se como «um jogador que dá sempre o máximo, muito forte fisicamente, capaz de marcar golos, tecnicamente dotado, com personalidade e sem medo de nada», Seko Fofana espera deixar a sua marca no FC Porto, «um clube histórico e que é reconhecido internacionalmente pelo sucesso que teve».

Em declarações aos canais oficiais dos portistas, o internacional costa-marfinense confessou que já conversou com o treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, «um homem ambicioso» e que procura impor nas suas equipas um estilo de jogo que agrada a Fofana.

Para o FC Porto, apenas elogios. «É um clube muito grande e histórico, que tem muita sede de vitórias. Já passaram por aqui grandes jogadores que tiveram muito sucesso. O que a equipa está a fazer este ano é excecional, são respeitados em todo o mundo. Estou muito feliz por estar aqui», disse o médio, acreditando que a experiência que acumulou ao longo dos últimos anos é um ponto que joga em seu favor para uma rápida integração na equipa.

«Vir em janeiro é sempre difícil, porque implica integrar-me nas dinâmicas e rotinas da equipa. É um desafio, mas todos temos os mesmos objetivos. O que os meus colegas estão a fazer é excecional e a minha integração será fácil. Vou tentar trazer a minha experiência para o dia a dia e vamos conseguir grandes feitos juntos», rematou.

Seko Fofana chega ao FC Porto por empréstimo do Rennes, válido até ao final da temporada. O acordo foi selado sem custos associados e não contempla qualquer opção de compra do passe do jogador por parte dos dragões.