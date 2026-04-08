Seko Fofana, médio do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nottingham Forest desta quinta-feira (20h00), a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa. O internacional pela Costa do Marfim, que está emprestado pelos franceses do Rennes, foi questionado sobre se deseja continuar nos dragões.

Continuidade no FC Porto

«Estou muito convencido de que fiz uma boa escolha em vir para o FC Porto. Fui muito bem recebido pela família portista. Estou muito feliz na realidade do FC Porto. Há um jogo muito importante amanhã. Teremos grandes desafios pela frente até ao final da época. Por isso não vou antever seja o que for. Estou concentrado no jogo de amanhã e depois tranquilamente tomarei a minha decisão.»