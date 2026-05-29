OFICIAL: Seko Fofana deixa o FC Porto
Internacional costa-marfinense regressa ao Rennes, após empréstimo aos dragões
Internacional costa-marfinense regressa ao Rennes, após empréstimo aos dragões
É oficial. Seko Fofana está de saída do FC Porto, após seis meses de empréstimo do Rennes aos campeões nacionais.
Através de um comunicado, os azuis e brancos desejam as «maiores felicidades» ao internacional costa-marfinense, que somou três golos nos 18 jogos que realizou pela equipa principal.
Esta é a segunda saída no plantel do FC Porto, após na quinta-feira ter sido confirmada a de Moffi, já que o clube não acionou a cláusula de compra pelo jogador.
Recorde-se que Seko Fofana é um dos convocados da Costa do Marfim para o Mundial 2026, juntamente com Ousmane Diomande.
O médio de 31 anos reforçou no mercado de inverno o FC Porto, que não tinha cláusula de compra para o empréstimo do clube francês.
Leia aqui o comunicado do FC Porto na íntegra:
«O fim da temporada 2025/26 marca também término do período de empréstimo de Seko Fofana, que deixa de fazer parte do plantel do FC Porto e vai regressar ao Stade Rennais.
Cedido pelo emblema francês desde 2 de fevereiro, o médio de 31 anos marcou três golos e fez uma assistência nos 18 jogos realizados com a camisola azul e branca.
Confirmada a saída de Seko Fofana, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro.»