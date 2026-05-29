É oficial. Seko Fofana está de saída do FC Porto, após seis meses de empréstimo do Rennes aos campeões nacionais.

Através de um comunicado, os azuis e brancos desejam as «maiores felicidades» ao internacional costa-marfinense, que somou três golos nos 18 jogos que realizou pela equipa principal.

Esta é a segunda saída no plantel do FC Porto, após na quinta-feira ter sido confirmada a de Moffi, já que o clube não acionou a cláusula de compra pelo jogador.

Recorde-se que Seko Fofana é um dos convocados da Costa do Marfim para o Mundial 2026, juntamente com Ousmane Diomande.

O médio de 31 anos reforçou no mercado de inverno o FC Porto, que não tinha cláusula de compra para o empréstimo do clube francês.

Leia aqui o comunicado do FC Porto na íntegra:

«O fim da temporada 2025/26 marca também término do período de empréstimo de Seko Fofana, que deixa de fazer parte do plantel do FC Porto e vai regressar ao Stade Rennais.



Cedido pelo emblema francês desde 2 de fevereiro, o médio de 31 anos marcou três golos e fez uma assistência nos 18 jogos realizados com a camisola azul e branca.



Confirmada a saída de Seko Fofana, o FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro.»