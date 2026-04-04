Seko Fofana, médio do FC Porto que fez o 2-1 sobre o Famalicão, lamentou o empate concedido diante dos visitantes neste sábado e prometeu trabalho.

«Estamos muito dececionados com o resultado de hoje. Pensei que tínhamos a vitória. Demos tudo e, infelizmente, não fomos recompensados. Ainda restam muitos jogos. Cada jogo tem a sua história. Eu sei que temos o grupo e a equipa para fazer a diferença. Vamos preparar-nos para o próximo jogo. Estamos prontos para todos os jogos.»

O que correu mal

«Hoje, as equipas analisam-nos. Elas são boas. Fizemos muitas coisas. Tentámos muito. Infelizmente, não fomos recompensados. Mas é a vida, é assim. Vamos lutar até o fim. Não há jogos fáceis. Eu sei que temos o grupo para fazer a diferença. Os fãs são incríveis. Eles empurram-nos até o fim. Estamos muito felizes por eles. Vamos lhes dar o que merecem.»

Reação à derrota

«Continuar a trabalhar. Temos uma equipa que trabalha o tempo todo. Nós desafiamo-nos sempre, não tenho dúvidas sobre isso. Hoje foi um pouco mais difícil. Mas vamos fazer tudo o que precisamos para estar prontos para os próximos jogos.»

Título no fim

«Eu não gosto de projetar o futuro. O mais importante é continuar a trabalhar. E teremos o que merecemos no final.»