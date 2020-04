Otávio revelou que está a tratar do processo de naturalização e anuncia que, quando estiver concluído, está disponível para representar a seleção de Portugal, caso Fernando Santos entenda chamá-lo.

«Fui muito bem recebido cá e já estou a tirar o passaporte português. Não é com o objetivo de jogar na seleção, porque tem bons jogadores, mas, se aparecer a oportunidade, não vou recusar. Se Portugal aparecer primeiro, aceito. Não vou esperar pelo Brasil», revelou o jogador no decorrer do programa «FC Porto em casa».

Com ou sem seleção, Otávio está determinado a ficar a viver em Portugal quando acabar a carreira. «Gosto muito de Portugal, todos já sabem. Devo ficar em Portugal quando terminar a carreira, porque gosto do país, como gosto do Brasil, mas aqui é mais seguro e muito melhor», referiu ainda o médio do FC Porto.