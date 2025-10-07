Está aí mais uma paragem para os compromissos internacionais e os três grandes fazem contas à vida, sobretudo pelos atletas das respetivas equipas principais que deixam de estar às ordens dos treinadores durante este período. Mais do que qualquer outro, o Benfica coloca 47 atletas nas seleções, seja principais ou dos mais diferentes escalões.

José Mourinho fica sem 18 atletas, sobrando apenas Samuel Soares, Tomás Araújo, Samuel Sahl, Aursnes e Henrique Araújo, além dos lesionados Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Bruma.

No outro lado da 2.ª Circular, o Sporting envia 42 jogadores para as respetivas seleções e Rui Borges fica sem 14 das habituais opções na equipa principal, com destaque para Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Trincão, todos ao serviço da Seleção A, e que fazem dos leões o clube mais representado nesta convocatória de Roberto Martínez.

Dos três grandes, o FC Porto é o que menos jogadores perde nesta paragem para as seleções, sendo ao todo 32 os atletas. Farioli não poderá trabalhar com 16 dos atletas que normalmente integram os trabalhos da equipa principal, além dos lesionados Nehuén Pérez e Luuk de Jong.

Confira os convocados dos três grandes para as respetivas seleções:

BENFICA (47 jogadores):

Equipa Principal (18): António Silva (Seleção A), Otamendi (Argentina), Richard Ríos (Colômbia), Pavlidis (Grécia), Leandro Barreiro (Luxemburgo), Schjelderup (Noruega), Trubin e Sudakov (Ucrânia), Dedic (Bósnia), Ivanovic (Croácia), Lukebakio (Bèlgica), Gonçalo Oliveira (Sub-21), Obrador (Sub-21 Espanha), Leandro Santos, João Veloso e João Rego (Sub-20), Joshua Wynder (Sub-20 Estados Unidos) e Prestianni (Sub-20 Argentina);

Equipa B (4): Tomás Cruz (Luxemburgo); Gonçalo Moreira, Tiago Parente e Olívio Tomé (Sub-20);

Sub-19 (5): Eduardo Fernandes, Francisco Silva e Rui Silva; Michée Ndembi (Sub-19 Bélgica); Federico Coletta (Sub-19 Itália);

Sub-18 (10): Anísio Cabral, Daniel Banjaqui, José Neto, Leonardo Lopes, Mauro Furtado, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas, Ricardo Neto, Stevan Manuel e Tomás Soares (Sub-18);

Sub-17 (10): Afonso Ferreirinha, Andreson Semedo, Bernardo Nunes, Hugo Gomes, Leonardo Tavares, Miguel Galinho, Ruben Correia, Tiago Rodrigues e Tomás Ferreira, Jaden Umeh (Rep. Irlanda);

SPORTING (41 jogadores):

Equipa Principal (14): Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Trincão (Seleção A); João Simões, Geovany Quenda (Sub-21); Vagiannidis, Ioannidis (Grécia), Debast (Bélgica), Hjulmand (Dinamarca), Kochorashvili (Geórgia), Geny Catamo (Moçambique), Luis Suárez (Colômbia) e Fresneda (Sub-21 Espanha).

Equipa B (14): João Muniz (Sub-21); Rayhan Momade, Rodrigo Ribeiro, Miguel Alves, Manuel Mendonça (Sub-20); Flávio Gonçalves, Afonso Lee, Miguel Gouveia, Rafael Camacho, Salvador Blopa, Gabriel Silva, Eduardo Felicíssimo (Sub-19); Rayan Lucas (Sub-20 Brasil), Zaid Bafdili (Sub-19 Bélgica),

Sub-23 (4): Victor Guzmán (Perú), Winilson Lopes (São Tomé), Daniel Ciesielski (Sub-19 Polónia), Luka Petric (Sub-18 Sérvia),

Sub-19 (4): Alexandre Tverdohlebov, André Camacho e Diego Coxi (Sub-18); William Lodmell (Sub-17 Estados Unidos)



Sub-17 (5): Afonso Redondo, Estefânio Domingos, João Rijo, Martim Ribeiro e Paulo Rodrigues (Sub-17);

FC PORTO:

Equipa Principal (16): Diogo Costa (Seleção A), Jan Bednarek e Kiwior (Polónia), Samu (Espanha), Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Melnichenka (Bielorrússia), Zaidu (Nigéria), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (Rep. Dominicana), Tomás Pérez (Sub-20 Argentina) Prpic (Sub-21 Croácia); Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Gabriel Brás, Diogo Fernandes (Sub-21);

Equipa B (2): Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa (Sub-20);

Sub-19 (3): Filipe Sousa, Martim Cunha e André Miranda (Sub-19);

Sub-18 (11): Chelmik, Bernardo Lima, Mateus Mide, Duarte Cunha, Yoan Pereira e Eduardo Ferreira (Sub-18); Rayan Dermici (Sub-18 Suécia), Charuzy (Sub-18 Polónia); Francisco Mendes, Rodrigo Teixeira e João Brito (Sub-17 Portugal);