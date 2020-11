O calendário apertado, com jogos a cada três ou quatro dias, têm dado pouco descanso ao plantel do FC Porto e o treinador, Sérgio Conceição, realçou que está atento a essa situação. A transição do jogo com o Santa Clara para o Manchester City mal permitiu treinar e o técnico dos azuis e brancos quer evitar «dissabores».

«Há jogadores que estão mais em risco que outros pelas suas características, pelo seu historial. Se analisarem o que é o historial de alguns jogadores, depois do terceiro jogo numa semana, ou há uma baixa incrível de rendimento nesse jogador ou uma lesão e tenho de estar atento a isso. Não posso permitir perder jogadores, isto leva a que isso aconteça, estamos atentos a isso a todos os níveis, o nosso departamento médico também. Já tive dissabores como treinador neste ano e no ano passado», afirmou, em conferência de imprensa.

Conceição lembrou ainda o quão importante foi o jogo da Taça de Portugal ante o Fabril na ótica da atitude dos jogadores e que a motivação é automática em jogos de Liga dos Campeões. Por isso, quer ver o mesmo em jogos das taças internas. Sempre.

«Eu valorizo muito o jogo do Fabril, por exemplo. E olho para o espírito da equipa e por isso fiquei tão agradado, não por ganhar ao Fabril - era obrigação, com respeito pelo Fabril - mas estou a dar um exemplo. Estes jogos, a motivação e os jogadores quererem jogar… eu quero é que eles queiram jogar na eliminatória da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Isso é que eu quero», assinalou.

Questionado pelo Maisfutebol se espera que os três portugueses do City joguem no Estádio do Dragão a titulares e se Aguero é uma baixa preponderante, Conceição lembrou Gabriel Jesus e salientou que só quer que João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias sejam melhores na seleção nacional.

«O Gabriel Jesus é mais forte do que Aguero, na minha opinião. Todos são importantes, perdem um… não é por aí que o gato vai às filhoses, como se costuma dizer (risos). Por isso, não vejo vantagem nenhuma. Se os três portugueses vão a jogo ou não, desejo é, sempre que representam a seleção nacional, que sejam um bocadinho melhores hoje do que forem ontem. Têm qualidade para isso e não têm demonstrado pelas últimas exibições que eu tenho visto. Podem fazer um bocadinho mais e melhor. Se jogam ou não no City, isso depende do que o treinador do City acha para o jogo. Não tenho muito de me meter nisso, tenho de observar a dinâmica e obviamente que os portugueses fazem parte do plantel e de uma provável equipa, mas não mais que isso», respondeu.

Para o FC Porto garantir a qualificação já nesta ronda, uma vitória ou um empate valem automaticamente os oitavos de final. Em caso de derrota ante os ingleses, os dragões precisam que o Olympiakos não vença o Marselha, sob pena de levar as decisões para o jogo na Grécia, ante a equipa orientada por Pedro Martins.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.