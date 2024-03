Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da derrota em Londres, explicando o desentendimento com Mikel Arteta no final do jogo:

«Isso é pouco importante. Aquilo que o Arteta diz ou não... Durante o jogo virou-se para o banco e em espanhol, deve ser uma coisa dos treinadores espanhóis porque já com o Guardiola foi a mesma coisa, insultou a minha família. No final disse-lhe para ter atenção, porque quem ele insultou já não está entre nós, e que se preocupem em treinar a equipa dele, porque pela qualidade individual tem obrigação de fazer mais e melhor.