O intervalo do Benfica-FC Porto, do último sábado, foi muito quente, com Sérgio Conceição a apresentar-se no túnel de acesso aos balneários claramente exaltado. O treinador procurou Artur Soares Dias e dirigiu-lhe vários insultos, que obrigaram o juiz a dar disso conta no relatório.

Ora o relatório do árbitro menciona todos esses insultos que Sérgio Conceição atirou a Artur Soares Dias, pelo que o que se passou no túnel vai ser tema de análise por parte do Conselho de Disciplina, podendo o treinador do FC Porto incorrer agora num pesado castigo.

O mapa de castigos deve sair nas próximas horas, entre esta segunda e terça-feira, havendo curiosidade para ver como o Conselho de Disciplina vai interpretar estes acontecimentos e havendo também curiosidade para saber se as ofensas de que o Benfica acusa vários jogadores do FC Porto serão tema de análise.