O mercado de transferências de janeiro abriu há pouco mais de uma semana e a primeira impressão é a de que o Benfica está mais ativo do que o FC Porto. Questionado sobre esta tendência, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lembrou a aposta dos azuis e brancos no mercado de verão.

«Nós fomos ativos no início da época. Tenho um plantel que me dá garantias, como já disse três ou quatro vezes. Importa é falar daqueles que tenho cá e um ou outro jovem que, como já disse, tem capacidade e qualidade para jogar na equipa principal do FC Porto», afirmou o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

«Eu falo da minha equipa, o que eu disser amanhã sai em título e eu não quero», afirmou minutos depois, novamente questionado sobre o mercado.

O Moreirense-FC Porto, da 16.ª jornada da Liga, joga-se a partir da 21h15 desta sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Artigo atualizado às 13h42