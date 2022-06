Sérgio Conceição assinala esta quarta-feira cinco anos desde que assumiu o comando técnico do FC Porto. Desde então, o treinador dos dragões já inscreveu o seu nome na história do clube, muito por culpa dos registos categóricos que tem conseguido nestes anos, nomeadamente no que toca a pontos somados no campeonato, embora tenha protagonizado campanhas europeias assinaláveis. Neste período, conseguiu três campeonatos, duas Taças e duas Supertaças e só mesmo a Taça da Liga ficou por conquistar.

Conceição já comandou o FC Porto em 271 jogos oficiais e na última época subiu ao segundo lugar na lista de técnicos com mais jogos no banco dos azuis e brancos, apenas superado pelo icónico José Maria Pedroto (322).

O timoneiro portista chegou ao Dragão numa altura em que o Benfica tinha acabado de conquistar o tetracampeonato. Logo na primeira temporada ao serviço dos dragões, evitou o «penta» encarnado e sagrou-se campeão, com 88 pontos, marca pontual que ultrapassou em 2021/22. De resto, o líder do banco do Dragão bateu mesmo o recorde nacional de pontos na época que findou (91) e, em cinco anos de FC Porto, terminou sempre com 80 (2020/21) ou mais pontos. Na Liga portuguesa, Conceição tem uma média de 2,01 pontos por jogo. Em todas as competições, tem uma percentagem de vitórias de cerca de 72%.

O técnico de 47 anos conquistou três campeonatos em cinco anos e nunca ficou abaixo do segundo lugar. Curiosamente, nunca conseguiu almejar um bicampeonato, mas tornou-se na última época no primeiro português a arrecadar uma dobradinha.

Sérgio Conceição já utilizou 83 jogadores e Tecatito Corona ainda mantém o estatuto de mais utilizado pelo técnico no FC Porto, com 210 jogos. Logo de seguida, surge Otávio, com 203, isto quando apenas contabilizados os encontros que o internacional português fez no FC Porto e retirando na equação as partidas em que foi comandado pelo técnico portista em Guimarães. Moussa Marega completa o pódio, com 176 jogos.

A nível de golos, o maliano é o goleador máximo da era Conceição, com 71, seguido de Tiquinho Soares (52) e Mehdi Taremi (49). Corona, com 54, lidera nas assistências, mas Otávio está bem perto, com apenas menos uma.

Nos cinco anos de Conceição, o FC Porto encaixou cerca de 309 milhões de euros em transferências. Éder Militão saiu em 2019/20 para o Real Madrid por 50 milhões e foi a maior venda. Em sentido inverso, Óliver foi o mais caro (20 milhões). A acrescentar a tudo isto, juntam-se os valiosos prémios europeus, nomeadamente por ter atingido os «quartos» da Champions em 2018/19 e 2020/21.