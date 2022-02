O FC Porto recebe o Gil Vicente neste domingo (20h30), em encontro referente à 24.ª jornada da Liga. O duelo entre o líder e o quinto classificado do campeonato antecede a deslocação a Alvalade para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em dez dias, os dragões defrontam Gil Vicente (campeonato), Sporting (Taça), Paços de Ferreira (campeonato) e Ol. Lyon (Liga Europa).

«Este é o jogo mais importante, o jogo que nos permite continuar com a mesma distância pelo menos sobre o segundo classificado. O principal objetivo do FC Porto é ganhar o campeonato e a principal final é amanhã com o Gil Vicente. O Gil está a quatro pontos do Sp. Braga e quer fazer história esta época. Temos a obrigação de dar uma resposta de quem quer atingir o objetivo principal: conquistar o campeonato», diz Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto, de resto, aplaude a temporada que a equipa gilista está a realizar: «Uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, com jogadores experientes, um treinador muto sólido, com trabalho muito interessante em equipas que teoricamente não lutam por determinados objetivos e que consegue classificações acima da média. Pena é não termos muito tempo, mas há uma semana e meia disse que isso não servia de desculpa, principalmente quando jogamos em casa.»

«O Gil Vicente não perde há oito jogos, a última derrota foi com o atual campeão nacional. É normal o Ricardo Soares desvalorizar as 60 horas que temos de recuperação, normal eu dar enfase a esse tempo, mas isso não serve de desculpa», repetiu Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa, o técnico portista teceu ainda uma breve consideração sobre o Ol. Lyon, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa. Está normalmente habituado a disputar a Liga dos Campeões e joga num dos campeonatos mais fortes da Europa. Tem um treinador que já venceu o FC Porto, infelizmente. Vai ser um bom duelo entre duas equipas habituadas a estar na Champions», concluiu Conceição.