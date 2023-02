O FC Porto defronta o Gil Vicente do goleador Fran Navarro, cujo nome foi noticiado como reforço dos dragões para a próxima época, porém, Sérgio Conceição não revela se a referência do ataque gilista merece uma atenção especial.

«Os jogadores merecem todos uma atenção grande, dentro daquilo que é o coletivo. Quando olhamos para eles há que ver e analisar as características de cada um deles e o Navarro foi analisado como os outros vinte e poucos jogadores do Gil Vicente que podem estar amanhã no jogo», respondeu o técnico portista ao ser questionado pelo Maisfutebol.

Já sobre uma possível quebra de rendimento de Taremi, Conceição alongou-se mais na resposta.

«Não tem que ver com a ausência do Evanilson. O jogo do Taremi em Milão foi bastante competente. Podia concretizar uma ou outra ocasião flagrante que teve, mas se ele não estivesse lá e não trabalhasse da forma que trabalhou aí é que eu estaria preocupado. Naturalmente, os golos vão surgindo», afirmou, salientando ainda: «Desde que está aqui o Taremi tem dado tanto à equipa que não vou olhar para os últimos dois meses. É um grandíssimo profissional, grandíssimo jogador e vai continuar a dar muito à equipa.»