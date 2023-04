Além dos temas esperados na véspera do clássico, Sérgio Conceição abordou um tema curioso na conferência de imprensa que decorreu esta tarde no Olival.

O técnico portista foi instado a comentar um mural pintado nas imediações do Estádio do Dragão, onde aparece Conceição ao lado de Pinto da Costa e Pedroto, bem como um recente cântico entoado pelos adeptos [inspirado na versão argentina "Muchachos", que ficou famosa no Mundial] , que evoca estas três figuras do universo portista.

«Agradeço toda essa paixão que os adeptos do FC Porto têm pelo presidente Pinto da Costa, pelo Mestre Pedroto e, já agora, por mim também, pelo menos até amanhã até às 20 horas. Se eu não ganhar amanhã, muitos deixam de ter e é justo que assim seja, porque vivemos de resultados», afirmou bem humorado o técnico portista, numa conferência em que Maisfutebol não pôde colocar qualquer questão, apesar da solicitação feita no início junto do assessor do FC Porto.

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, disputa-se esta sexta-feira a partir das 18 horas. Siga o clássico no Maisfutebol AO MINUTO.