Sérgio Conceição não se quis alongar sobre as movimentações que o FC Porto deverá fazer em janeiro, mas considerou que a janela de transferências que se aproxima «está aberta por demasiado tempo».

Além disso, o técnico portista reconheceu que poderão existir «ajustes» no plantel, embora não queira muitas mexidas.

«O meu sentimento é que quando se mexe é pior. O mercado de janeiro deveria servir para reajustes, porque podem haver lesões do género da do Marcano. Mas entrarem três ou quatro jogadores e saírem outros tantos, não me parece que seja o melhor, até porque vai mexer sempre… Ou são jogadores de qualidade inequívoca para chegarem e entrarem de caras, ou o tempo de adaptação vai coincidir com as férias. Há uns que conseguem adaptar-se de forma mais rápida e perceberem que o FC Porto é uma realidade diferente. Não temos arcaboiço para irmos buscar grandes estrelas, muitas das vezes é melhor confiar – como confio – no grupo de trabalho que tenho. Poderá haver um ou outro ajuste no plantel. Acho que é necessário», frisou o treinador dos dragões em conferência de imprensa.