O FC Porto ainda está na expectativa de contar com Alex Telles para a visita desta terça-feira ao Desportivo das Aves. O lateral esquerdo foi expulso frente ao Marítimo, por acumulação de amarelos, mas o técnico dos dragões, Sérgio Conceição, ainda aguarda por uma eventual despenalização, requerida ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

«Estamos na expectativa. Ainda não há nenhuma decisão. Gostaria de contar com todos», respondeu o técnico em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição também está privado do lesionado Ivan Marcano e do castigado Wilson Manafá, mas diz que tem «as preocupações normais de preparar um jogo importante e não mais do que isso».

«Eu já tive situações nestes anos que estou à frente do FC Porto que tive de arranjar soluções, é para isso que sou pago, para que não se note nenhum tipo de ausência. Gostamos de contar toda a gente, nem sempre é possível, mas importante é os jogadores disponíveis para o jogo. É com esses que tenho de arranjar soluções», acrescentou.