Quis a sorte que o FC Porto se estreasse na Taça de Portugal 2022/23 com um jogo em Anadia, a contar para a terceira eliminatória.

Ora, uma partida que diz muito a Sérgio Conceição, não fosse Anadia a residência do técnico dos dragões «há mais de 20 anos».

«É sempre especial antes e depois, durante o jogo é exatamente igual. Vou querer ganhar e passar a eliminatória. É uma região que me diz muito, fez parte do percurso dos meus filhos, e o clube sempre os tratou bem. Tenho muito carinho por toda aquela gente», começou por dizer.

«Antes, penso nisso, depois também, mas durante o jogo vamos querer ganhar a um Anadia que é uma equipa interessante e quer jogar futebol. Não sendo extremamente agressiva, como outras da Liga 3, gosta de jogar. A equipa do Anadia está estudada em todos os momentos do jogo, sei o plantel quase todo de cor. Encaramos o jogo com seriedade, não é bluff. Estamos preparados, sempre com um respeito muito grande pelo adversário», acrescentou.

Esta partida, de resto, surge depois do triunfo do conjunto azul e branco em Leverkusen, para a Champions. Ora, defende Conceição que o jogo de Anadia tem de ser preparado como se fosse de Liga dos Campeões.

«É um jogo de Taça, temos de estar atentos e perceber que se tem de fazer a análise ao adversário como se fosse da Liga dos Campeões. Havendo essa humildade da nossa parte, as coisas poderão ser mais fáceis. Vamos encontrar dificuldades diferentes, mas vamos ter dificuldades. Hoje em dia existem, na Liga 3 e na II Liga, jogadores e equipas técnicas com qualidade. Não podemos deixar de ser a equipa que somos, se não arriscamos a que aconteça Taça e não queremos isso.»