Depois da eliminação na Taça da Liga, frente ao Santa Clara, na passada terça-feira, o FC Porto tem agora um dérbi pela frente.

Sérgio Conceição foi questionado sobre o facto de semana de trabalho ter sido afetada pelo desaire e defendeu que nem por isso.

«A preparação para o jogo é sempre a mesma, porque nada pode interferir no nosso estado de espírito, com o nosso treino, com aquilo que é definir a estratégia para o jogo. Não fica mais fácil. Para mim, é mais difícil porque não ando tão bem-disposto. Os jogadores já me conhecem. Agora, aqui ninguém anda para ser simpático, andamos para ser profissionais, para nos respeitarmos e fazermos o melhor por este clube», afirmou o técnico, sublinhando que «o estado de espírito não é o melhor quando não se tem um resultado positivo, mas não interfere na preparação do jogo.»

O dérbi entre FC Porto e Boavista, da 10.ª jornada da Liga, está agendado para este sábado, às 17h00, no Dragão.