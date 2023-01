O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu que prefere a serenidade que viveu neste mercado de transferências, mas questionado uma segunda vez sobre o mesmo, o técnico explicou que não acredita muito nas contratações de inverno.

Conceição foi colocado também sobre o que está a suceder com Benfica, Sporting e Sp. Braga, que podem vender alguns dos seus melhores jogadores.

«Não tenho de olhar para os rivais», disse Conceição, na antevisão do jogo com o Marítimo., para responder de seguida sobre se fica satisfeito com o plantel que tem.

«Tenho um bom grupo, jogadores com misto de experiência e jovens. Estou contente com o grupo de trabalho. Mesmo um jogador de nível top mundial teria dificuldade de entrar na nossa dinâmica. Não é nada de especial, mas requer sempre o seu tempo de adaptação. Estamos a iniciar fevereiro e quem vem, embora haja sempre exceções, mas acrescentar alguma coisa e mais com o nosso poder financeiro não tão grande, acho que não vale a pena», concluiu.