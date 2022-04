Matheus Uribe está a contas com uma rotura muscular na face posterior da coxa direita e é a principal baixa do FC Porto para o jogo com o Vitória de Guimarães. Na antevisão à partida, Sérgio Conceição reconheceu a importância do colombiano.

«Compreendo o debate que houve durante a semana, porque ouvi opiniões com as quais concordo e com qualidade, soluções que às vezes até me passavam. Há várias soluções. Obviamente nós, treinadores, queremos os jogadores todos disponíveis, é um cliché. Não estando o Matheus tem de estar outro», disse, antes de elencar as opções disponíveis.

«O Grujic conhece a posição, tem características diferentes do Matheus. Temos o Stephen Eustáquio que a pode fazer, o Otávio que pode passar por lá. Num meio-campo diferente poderá outro jogador mais ofensivo. O Matheus vinha jogando e por alguma coisa era. Como disse há um mês e meio, não sendo um jogador espetacular ao olho do adepto, é um espetáculo de jogador. Faz um trabalho incrível para suportar o talento e qualidade da equipa na hora de fazer golo, chegar ao último terço e criar situações. Não havendo outro Matheus, há jogadores de grande valia e características diferentes. Cabe-me encaixá-los para que não se nota a diferença», acrescentou.

Conceição mostrou «confiança total» no substituo de Uribe, para um jogo tradicionalmente complicado.

«Qualquer treinador sentado nesta cadeira, que treine o FC Porto e vá jogar contra o Vitória sabe que vai ser um jogo competitivo, independentemente dos treinadores e dos jogadores em campo. Historicamente, é sempre um jogo difícil. O Vitória pode não estar tão bem no campeonato nos outros anos mas sempre que há este jogos vem acima o fervor e a paixão dos adeptos de um lado e de outro. Vamos apanhar um Vitória num bom momento, com jogadores interessantes e um treinador que tem feio um percurso interessante», observou.

O V. Guimarães-FC Porto, da 29.ª jornada da Liga, tem apito inicial marcado para as 18h00. Pode acompanhar todas as incidências da partida ao minuto no Maisfutebol.