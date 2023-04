O FC Porto defronta o Benfica na Luz esta sexta-feira e nem a desvantagem de 10 pontos para o rival abala aparentemente o técnico dos campeões nacionais, que na conferência de imprensa de antevisão destacou que a distância pontual não entra em campo.

«É um jogo importante, é um clássico onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional, preparamos os jogos da mesma forma. O ambiente é um bocadinho diferente de um jogo normal, mas, quando o árbitro apita, esquecemo-nos de tudo o que está à nossa volta. Gostaria que muitos jogadores jogassem de tampões nos ouvidos para se concentrarem nas suas tarefas. O meu estado de espírito é exatamente igual contra o Benfica ou outro adversário. Só há uma palavra: vitória [...] Não é nenhuma referência à águia. [risos]», afirmou Sérgio Conceição no Olival ao início da tarde, onde se justificou por não poder responder a fundo a algumas questões.

«Tudo o que possa dizer, podem levar isso para um lado diferente daquilo que é a minha intenção. Temos de falar aqui a nossa verdade, mas escondendo alguma coisa. Falar só metade. Porque pode isso pode dar um título de jornal. Respondo a questões que são interessantes, mas não estou a falar do Benfica e da excelente época que está a fazer, sobre o que vai provocar o Rafa ou o Neres numa ala, jogando o Aursnes dentro. Isso para mim é que é falar de futebol», disse o técnico portista, acrescentando: «No ano passado, praticávamos um futebol fantástico. Tínhamos outros jogadores na equipa, o que nos permitia chegar à baliza do adversário e marcar golos de uma forma [...] Aqui ou acolá, podem-me falar da beleza do jogo. A beleza do jogo, é ganhar. Sou muito pragmático nisso.»

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, disputa-se esta sexta-feira a partir das 18 horas. Siga o clássico no Maisfutebol AO MINUTO.