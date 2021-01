FC Porto e Nacional reencontram-se esta terça-feira pouco mais de três semanas depois da vitória dos portistas para a I Liga, no Estádio do Dragão. Esse foi precisamente o último jogo dos madeirenses fora de portas e a receção aos dragões, para os oitavos de final da Taça de Portugal, vai ser o quarto de cinco jogos seguidos da equipa de Luís Freire na Choupana.

Além de ter admitido que as condições do relvado podem influenciar uma ou outra escolha no onze inicial, pese a manutenção da dinâmica, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou que é o Nacional que interessa nesta altura, pese um clássico com o Benfica na próxima sexta-feira e da «final four» da Taça da Liga, na próxima semana, com a meia-final ante o Sporting marcada para a próxima terça-feira, dia 19.

«É o que temos, temos de jogar, viajar, ir à Madeira ganhar o jogo e ter o melhor onze para isso. Para ganhar. Não há outra forma de dar a volta às coisas. É o quarto jogo seguido em casa do Nacional, a última saída foi quando veio ao Dragão, jogou no mesmo dia que nós. Vão estar praticamente nas mesmas condições, à exceção desta viagem. Mas temos de ser mais fortes do que isso. Temos um grupo algo limitado pela situação desta terrível pandemia, mas temos de ultrapassar. Há confiança em todo o grupo e tenho a certeza que vamos dar uma resposta», referiu, na conferência de imprensa de antevisão, esta segunda-feira.

Além de Cláudio Ramos, Manafá, Carraça e Fábio Vieira, infetados com covid-19, Mbaye e Marcano, devido a lesões, são também ausências confirmadas para a viagem à Madeira. De acordo com nota oficial do FC Porto, esta segunda-feira, o guarda-redes fez trabalho de ginásio e Marcano exercícios de treino condicionado.

O FC Porto parte para o Funchal às 16h30 e tem chegada prevista para as 18h15.

O Nacional-FC Porto joga-se às 18 horas desta terça-feira, no Estádio da Madeira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Artigo atualizado às 15h04