Sérgio Conceição foi questionado, na sala de imprensa, sobre o ataque ao autocarro do Benfica e foi sintético nas suas declarações.

«Não devo comentar aquilo que se passa em casa do Benfica. Devo, sim, como cidadão lamentar o que aconteceu aos jogadores que iam no autocarro. A covid é perigosa, mas o vírus do fanatismo acaba por ser tão perigoso como a covid», afirmou o técnico do FC Porto na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Marítimo.

Sobre o empate do Benfica em Portimão, que permitiu ao FC Porto a liderança isolada da Liga, Conceição afirmou: «Temos de nos focar em nós. Temos de ganhar os nossos jogos. Não vale a pena estar a olhar para o adversário quando depois não ganhas o teu jogo.»